Çırağan Oteli'nde yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın yanındaki otelde henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Sarayı'nın yanındaki otelin 4. katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Çırağan Otel'in halen tadilattaki bölümünde çıkan yangında alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı olmazken, üç işçi dumandan etkilendi.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1601139554526068739

Yangın sırasında otel tedbir amaçlı boşaltılırken, Çırağan Cadesi de trafiğe kapatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.