Cip sürücülerine polisten seminer

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 Ağustos’ta Armutalan Mezargediği mevkiinde safari cipinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 turistin ölümü ve 4’ününde yaralanması sonrasında, Marmaris trafik ekipleri hem merkezde hem kırsalda alarma geçirildi.Ata SEVGİ (Ajans CANKA)/MUĞLA İGFA

Marmaris İlçe Jandarma komutanlığı trafik ekipleri Armutalan Kültür Merkezi'nde cip safari sürücülerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

92 Jip sürücüsünün katıldığı toplantıda bilgilendirme yapan Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Kıdemli Astsubay Başçavuş Çağrı Anık yaşanan son jip kazasındaki tespitlere dikkat çekerek; “Uygulamalar esnasında karşımıza çıkan bazı sorunlar var. Özellikle yakın takip çok önemli. Mümkün olduğunca mesafeyi açıyoruz, bu çok önemli. Özellikle Kızkumu mevkiinde araçları muhtarlık karşısına park ediyoruz ama Kızkumu’na gelen turistler yaya kaldırımı yaya geçidini kullanmıyor, ana asfalttan geliyorlar. İkaz ediyoruz ve kesinlikle buna asla müsaade etmiyoruz!.. Emniyet kemeri hem sürücü hem yolcu açısından kesinlikle takılacak. Buna da asla müsaade etmeyeceğiz. Muayene süresi geçmiş araçlarla kesinlikle safariye çıkmayalım. Bir diğer husus gerek anayol gerek tali yollarda olsun gerek orman yollarında olsun yoların hiç birinde gerek yolcular yada muavinlerin araç üstünde çıkıp kamera çekmesine, biri birlerine su sıkmasına, araçtan araca geçmesine biri bilerini çekmeye çalışmasına, araçların yan yana gitmesine müsaade etmiyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle bu su sıkma olayı trafiğe açık alanlarda çok büyük tehlike arz ediyor. Bizde bu konuda bundan sonra daha dikkat edeceğiz, daha sık denetim yapacağız. Buradan ikaz ediyorum Bazen Hisarönü kavşağına çok hızlı giriyorlar, birde Kızkumu’ndan virajı dönerken. Buralarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar bu konulara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Birde plakası olmayan, yetkilendirilmemiş hiçbir aracın safaride kullanılmasına, trafiğe çıkmasına müsaade etmeyeceğiz, yani aracı bağlarız. Mesleki yeterliği tam belgelendirilmemiş şöförlere asla müsaade etmiyoruz. Bazı genç şoförler turistleri coşturmak için ani hareketler yapıyor, sağ sol yapıyor kendisi de ayağa kalkıyor bağırıyor. Cezai işlem uyguluyoruz ama bu ölçü olmuyor. Bunu da içinizden çözmeniz lazım. Birde bunun turizm boyutu var geçenlerde bakın kaza bir çok cana mal oldu. İnşallah başka kaza olmaz, elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bu yarın bir İngiliz’in, Danimarkalı’nın, Finli’nin, Rus’un da başına gelebilir. Tepkiler daha çok artar. Sizinde ekmeğinize sıkıntı olabilir. Bundan sonra olmaması için arkadaşlar herkes elinden gelen özeni göstersin” dedi.

JİP SAFARİ KAZASINDA SÜRÜCÜ KUSURLU

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut imzalı, jip kazası ile ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada da;” Bildiğiniz üzere 24/08/2022 tarihinde gerçekleşen kaza ile ilgili trafik bilirkişinin raporuna göre safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer şüpheli ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildiği, makine bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik vb ekipmanının tur için elverişli olduğu, aracın en son nisan 2022 de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandığı, şüphelilerin göz altından çıkartılarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına getirildiği, alınan ifadelerden sonra safari aracını kullanan şüphelinin tutuklama talebi ile, tur şirketi sahibinin yurt dışına çıkmama yönünde adli kontrol talebi ile Sulh Ceza hakimliğine sevk edildiği kazaya karışan diğer araç sürücüsü de savcılıkta alınan ifadesinden sonra serbest bırakılmıştır.” denildi.