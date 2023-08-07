Cinayetten aranıyordu Keşan’da yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, üç ayrı suçtan aranan bir şahsı yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi Fidan Sokak üzerinde kontroller yapan ekipler, M.Ö. isimli şahsın Edremit İlamat Bürosu'nca kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, Edremit 5. Asliye Ceza Mahkemesin'ce Silahla Tehdit ve Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca kasten öldürme olmak üzere 3 ayrı suçtan aranma kaydı olduğunu tespit etti.

Şahıs, gözaltına alınarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak (9 yıl 10 ay 15 gün hapis) Edirne Cezaevi'ne gönderildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.