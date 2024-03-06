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Çınarcık Barajı Bursa'ya can suyu olacak

GÜNDEM 06.03.2024, 17:59
Çınarcık Barajı Bursa'ya can suyu olacak

Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla ilerlerken, içme suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatı düzenlenen törenle başlatıldı.BURSA (İGFA) - İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda altyapının yenilenmesinden mevcut kaynakların korunmasına, ağaçlandırmadan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun şehre getirilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İçme suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatı için düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Derya İnal, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak ve BUSKİ bürokratları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatın suyla devam ettiğini, suyun kullanım alanlarının bütün hayatı kapsadığını söyledi.

Bursa tarihine önemli bir not düştüklerini belirten Başkan Aktaş, hem belediye başkanı hem de bir vatandaş olarak çok mutlu olduğunu anlattı.

Su tasarrufu ve suyun bilinçli kullanımı hakkında her mecrada çeşitli bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, 1 milyon 500 binin üzerinde aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran BUSKİ’nin altyapı yatırımları sayesinde merkez ilçelerde içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20 seviyesinin altına indirdiğini hatırlattı.

Kayıp kaçakların önlenmesinde Türkiye birincisi olduklarını ve bu konuda da Emine Erdoğan’ın elinden 2023 Ocak ayında ödül alarak başarılarını taçlandırdıklarını anlatan Aktaş, Bursa’da 979 farklı noktayı Scada yönetim sistemiyle izleyip su kayıp kaçağı tespit edilen noktalara anında müdahale edebildiklerini belirtti. İnşa edilen Hes, Ges ve Çamur Yakma Tesisi ile kendi enerjilerini üretmede bütün su idarelerine örnek olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Enerjimizin yüzde 17’sini yenilenebilir enerji tesislerimizden sağlıyoruz. ‘Çevreci belediyeyiz’ sözümüzün altını hakiki manada doldurup Bursa’nın yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlıyoruz. TSE’den 8 adet ile en fazla kalite belgesi alan su ve kanal idaresiyiz. Bütün su ve kanal idareleri arasında 2 kalite belgesini Türkiye’de ilk, 2 tanesini de Bursa’da ilk biz aldık. Ayrıca mevcut laboratuvarlarımız uluslararası yeterliliğe sahip. Laboratuvarda akredite olduğumuz 299 parametre sayısı ile bütün su ve kanal idareleri arasında birinciyiz. Bir ay içerisinde bu sayıyı 400’ün üzerine çıkartıyoruz. Kendi rekorumuzu kendimiz kırmış olacağız. BUSKİ tarafından 1989-2023 yılları arasında toplamda yaklaşık 13 bin kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Tarım şehri Bursa’mızda tarımsal üretimin verimliliği ve çeşitlenmesi için sulama göleti ve tesis sayısını arttırdık. 17 adet biyolojik atık su arıtma tesisi, 4 adet içme suyu arıtma tesisi, 52 adet paket atık su arıtma tesisi, 38 adet paket içme suyu arıtma tesisi, 315 adet ilaçlama deposu/havuzu, 340 adet su deposu, 85 adet sulama tesisi, 11 adet göletimiz var. BUSKİ’nin çalışmaları bizim için iftihar vesilesidir” diye konuştu.

“2025’İN İKİNCİ YARISINDA BİTİRECEĞİZ”

Şehrin su ihtiyacını karşılama noktasında ‘can suyu’ olacak Çınarcık İçme Suyu Projesi’nin tamamlandığında Bursa’nın 2060 yılına kadar su sıkıntısı olmayacağını belirten Aktaş, Çınarcık Barajı’ndan BUSKİ’ye yıllık 75 milyon metreküpü içme suyu, 70 milyon metreküpü de kullanma suyu olmak üzere yıllık toplam 145 milyon metreküp su tahsisi yapıldığını belirtti.

Projelerinin DSİ tarafından yapıldığını, yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile kredi anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Aktaş, “Projeyi de 130 milyon Euro’ya ihale ettik. Proje kapsamında 68 km isale hattı, 3 adet su deposu ve günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edeceğiz. 2025’in ikinci yarısında bitireceğiz inşallah. İmalatlara zaten başladık. Bursa’ya can suyu olacak projeyi şehre ulaştıracak isale hattında kullanacağımız boruların bir kısmı 2 metre 20 cm’lik devasa çapa sahip. Her geçen gün kendi rekorumuzu kırarak, kendi hizmet çıtamızı daha da yukarılara çıkartarak yolumuza devam ediyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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