Çınar Kart İzmit ile İstanbul’u birleştirdi

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında geliştirilen işbirliği ile yeni bir şehir yaşam kartı olacak Çınar Kart’ın lansman programı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında yapılan işbirliği ile ‘İki Şehir Tek Kart’ sloganıyla oluşturulan, her iki şehirde kullanılabilecek, toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem vatandaşa hem de esnafa fayda sağlayacak olan ‘Çınar Kart’ projesinin lansmanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Sosyal belediyeciliğin ayrıcalık kartı olarak tanımlanan İzmit Belediyesi Çınar Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim, kırtasiye ve benzeri tüm ihtiyaçlarını daha modern bir anlayışla karşılama imkânına sahip olacak.

Çınar Kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbulkart ile aynı özelliklere sahip olacak ve tüm noktalarda İstanbulkartla aynı şekilde kullanılabilecek.

Lansman programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ile Doğu Marmara’nın incisi güzel İzmit’in, "İki Şehir Tek Kart" ve "Güçlü Kentin Güçlü Kartı", vizyonuyla aynı masada bir kez daha buluşmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce pek çok defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde bulunduklarını belirten Başkan Kaplan Hürriyet, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sağ olsun desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. KİPTAŞ, BELTUR, İSFALT ve daha pek çok kıymetli İBB iştiraki şirket ile sık sık bir araya geldik ve hepsi bizlere yol gösterici oldu. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa bize dayanışma gösterdiler. Dayanışma hepimizi güçlü kılıyor. Bu kıymetli dayanışma adına bütün İzmitliler adına Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm şirket yöneticilerine de buradan tek tek teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız başkanım" diye konuştu.

Çınar Kart hem personelimn giriş çıkışlarda kullanacağı, hem de tüm vatandaşlarımızın ulaşım ve alışverişlerde kullanabileceği bir şehir kartı olduğunu belirten Başkan Kaplan Hürriyet, "Çınar kart ile anlaşmalı olacağımız esnaflarımıza da katkı sağlamış olacağız. Çınar Kart ile vatandaşlarımız sosyal, sportif ve kültürel bütün aktivitelerimizden indirimli veya ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Daha da önemlisi İstanbul’da İstanbul Kart’ın geçtiği her yerde bizim Çınar Kartımız da geçerli olacak" dedi.

“BİRÇOK NOKTADA GEÇERLİ OLACAK”

Kocaelili kullanıcılar büyük zincir marketlerde, Getir uygulamasında, Multinet’in geçtiği her yerde, İş Bankası poslarında, İzmit Belediyesi Sosyal Tesisleri Gülümse Kafe ve yine İzmit Belediyesi Çınar Halk Market’lerde Çınar Kart’ımızı kullanabilecek. Yine sosyal tesislerimizde ve Çınar Halk Market’te Çınar Kart sayesinde belirli ürünlerden vatandaşlarımız indirimli olarak faydalanabilecek.

“İSTANBUL’DA DA KULLANILABİLECEK”

İstanbul’da ise BELTUR, İstanbul Kitapçısı Kafeleri, İBB Sosyal Tesisleri, yine Multinet’in geçtiği mağazalar, perakende mağazacılık alışverişlerinde rahatlıkla Çınar Kart kullanılabilecek. İstanbul’da bulunan kültürel gezi seçeneklerinden olan Madame Tussauds, Sea Life, Legoland, Miniatürk, Panorama İstanbul Tarih Müzesi’nde, İSPARK Otoparklarında, Matik ve Renova Otomatlarda ve Halk Bakkallarda kullanılabilecek.

Çocuklar yine eskiden olduğu gibi atıkları getirecek ve bu Çınar Kart’lara getirdikleri atık kilosuna göre artık nakit para yatırılacak. Çocuklar da bu paraları diledikleri gibi kullanabilecek.