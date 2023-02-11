Çınar Akademi kabul sınavını erteledi

Kocaeli İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 11-12 Şubat'ta yapılması planlanan “Çınar Akademi Kurum Kabul Sınavı”nı ileri bir tarihe ertelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülkemizde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan “Çınar Akademi Kurum Kabul Sınavı”nı ileri bir tarihe erteledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yeni sınav tarihi belirlendiğinde tüm başvuru sahiplerine SMS, sosyal medya hesapları ve başvuru sistemi üzerinden bilgi verecek. İzmit Belediyesi, kabul sınavı için 10.02.2023 tarihi öncesinde başvuru yapan öğrencilerin tekrar başvuru yapması gerekmediğini açıkladı.