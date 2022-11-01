CİMER 'Türkiye Yüzyılı' için görüş ve öneri alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyon projesine ilişlkin görüş ve önerileri alacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne?" sorusunu yöneltti.

"Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak" diyen Başkan Altun, "Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1587434997861912577