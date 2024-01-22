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CİMER'in acil uygulamasına 2 milyon başvuru

GÜNDEM 22.01.2024, 17:47
CİMER'in acil uygulamasına 2 milyon başvuru

Millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2023 yılında da ilgi artarak devam etti. CİMER’e geçen yıl 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı. CİMER'in deprem acil uygulamasına 2 milyon vatandaş başvurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CİMER'in en güncel teknolojik imkânlarla donatılmasına ve iletişim çağında vatandaşımızın taleplerini karşılamak adına güçlü bir vasıta olarak yaygınlaşmasına büyük bir önem veriyoruz. CİMER'i yapay zekâ çalışmalarıyla birlikte daha verimli, daha etkili ve daha icracı bir yapıya kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımını kolaylaştırma ve katılımcı yönetim anlayışını toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan CİMER’e başvuru sayısı 2023'te yüzde 23 artışla 7 milyon 650 bine ulaştı.

İstek, şikâyet, bilgi edinme, görüş ve öneri, "Yönetime Katıl", "Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş" ve teşekkür türlerindeki başvuruların elektronik olarak yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılmasına aracılık eden CİMER'e başvuruların yüzde 98'i internet üzerinden yapılırken yüzde 2'si posta ve şahsen müracaat yoluyla gerçekleşti.

İnternet üzerinden yapılan başvuruların da yüzde 85'i mobil telefon ve tablet ile yapılırken geçen yıl ilk kez akıllı televizyonlar aracılığıyla da CİMER'e başvuru yapılması dikkati çekti.

Vatandaşların yalnızca şikayet ve taleplerini değil aynı zamanda her konudaki düşünce, görüş ve önerilerini de ilettiği CİMER'e 2023 yılında 253 bin teşekkür, görüş ve öneri başvurusu yapıldı.

DEPREM ACİL UYGULAMASINA 2 MİLYON VATANDAŞ BAŞVURDU

Tüm ülke genelinde ve çeşitli etkinliklerle yıl boyunca kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin halkın görüş ve fikirlerini almak üzere hizmete sunulan "Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş" platformuna da 39 bin başvuru geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aynı gün hizmete alınan "CİMER Deprem Acil" uygulaması ile "CİMER Çağrı Merkezi"ne ilk 3 ayda 2 milyon vatandaş müracaat etti.

Söz konusu başvurular, vatandaşların acil ihtiyaçlarını bir an önce karşılayabilmek amacıyla deprem bölgesindeki kamu kurumu yetkilileriyle paylaşılıp çözüm üretilmeye çalışıldı.

DEPREMLER, CİMER'DEKİ İSTATİSTİKİ VERİLERE DE DOĞRUDAN YANSIDI

Nüfusa oranla en çok başvuru yapan iller sırasıyla Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul olarak gerçekleşti.

En az 2 kamu personeli tarafından okunan başvuruların doğru bir şekilde analiz edilerek karar alıcılara kılavuzluk etmesi amacıyla 2023 yılında toplam 238 bülten, rapor ve yayın hazırlandı.

2022 yılında görme, işitme ve konuşma engelliler için hayata geçirilen "Engelsiz CİMER" uygulaması kapsamında da 2 bin 840 kişi CİMER'e başvuruda bulundu.

2023'te CİMER'e başvuru yapan vatandaşların yüzde 47,3'ü üniversite mezunlarından yüzde 32,4'ü ise lise mezunlarından oluştu.

CİMER'e yapılan başvuruların doğruluğunu ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla başvuru aşamasına "çift faktörlü doğrulama" zorunluluğu getirildi.

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