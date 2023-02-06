CİMER'de 'Deprem Acil' kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin başvuru ve talepleri aldığı CİMER'in sayfasında 'Deprem Acil' başlığının kullanıma açıldığı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremde devletimiz tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, CİMER’de “Deprem acil” başlığını kullanıma hazır hale getirildiği duyuruldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş yaptığı paylaşımda, "Lütfen duyarlı olalım ve faydalı olması için ilgisiz durumlarla sistemi meşgul etmeyelim" diyerek CİMÊR'deki kullanımı duyurdu.

https://twitter.com/idriskardas/status/1622480566292516864