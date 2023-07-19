Cilo Buzulları'ndan acı haber geldi

Hakkari Yüksekova'da Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce şelaleye düşerek buz kütlesi altında kalan 4 dağcıdan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - AFAD, 16 Temmuz'da Cilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 dağcının tırmandıkları buzulun kpması üzerine şelaleye düşmesi sonucunda 2 kişinin sağ olarak kurtulduğunu, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ÇALIŞMALAR 2 GÜN YOĞUN SÜRDÜ

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "16 Temmuz Pazar günü, Cilo Dağı buzul bölgesinde tırmanış yapan 4 vatandaşımızın, tırmandıkları buzulun kopması üzerine şelaleye düştüğü ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine; Hakkari, Van, Erzurum, Sakarya, İstanbul ve Bursa #AFAD ekiplerimiz ile JAK ve UMKE ekipleri süratle bölgeye sevk edildi; yürütülen çalışmalarda yerel STK’lardan da destek alındı. Buzul üzerinde 2 gün süren yoğun çalışma sonucunda, iki vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1681332100664811520

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan kişilerin Hakime Koç ve Mehmet Aydın olduğu öğrenildi. Aydın ve Koç’un cenazeleri bölgeden helikopter alınarak Hakkari il merkezine getirildi.