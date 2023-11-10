Çılgın Sayısal talihlisi çekini teslim aldı

Çılgın Sayısal Loto’da 190 milyon 407 bin 141 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı!İSTANBUL (İGFA) - 8 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilerek 190 milyon 407 bin 141 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı.

Antalya Muratpaşa’dan oynayarak 6 bilen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti. 190 milyon 407 bin 141 TL tutarındaki büyük ikramiye 6, 19, 44, 45, 50, 81 sayılarına isabet etmişti.