Çılgın Sayısal rekor tutara ulaştı

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tarihindeki rekor tutara ulaştı. Rekor büyük ikramiye 213 milyon 13 bin 810 TL oldu!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı rekor kırarak tam 213 milyon 13 bin 810 TL’ye ulaştı.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye 13 Eylül 2021’de gerçekleştirilen çekilişte, Denizli Pamukkale’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 212 milyon 285 bin 211 TL’lik ikramiyeydi.

Bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için büyük ikramiye 213 milyon 13 bin 810 TL’ye ulaştı.