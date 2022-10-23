Çılgın Sayısal Loto’da 421 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 4 bilen 421 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 421 talihliye 5 milyon TL ilave ikramiye kazandırdı.

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 ve 5 kategorilerinde bilen çıkmayınca 4 bilen 421 talihli toplam 6 milyon 741 bin 73 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 16 bin 12 TL olarak paylaştılar.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 4 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.