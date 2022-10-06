Çılgın Sayısal Loto'dan toplam 5 milyon lira

Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen üçüncü çekilişinde 5 bilen 2 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandıİSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 2 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 2 talihli toplam 5 milyon 648 bin 576 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 2 milyon 824 bin 288 TL olarak paylaştı.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 5 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi Aydın Nazilli’den ve Gaziantep Şahinbey’den oynayarak kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.