Çılgın Sayısal'da bir talihliye ekstra 5 milyon TL

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 1 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 1 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı.

‘Milyonerler Festivali’nde 1 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Afyon Merkez’den oynayarak 5 bilen talihli, 6 milyon 113 bin 564 TL ikramiye kazandı.

31 Ocak'a kadar devam edecek Milyonerler Festivali oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandırması bekleniyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.