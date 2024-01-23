Çılgın Sayısal'da 4 talihli daha ekstra kazandı

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı.

‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye; Balıkesir Karesi’den, Tekirdağ Muratlı’dan, İstanbul Sarıyer ve Kadıköy’den oynayanlara çıktı.

5 bilen talihliler, kişi başı 1 milyon 526 bin 271 TL ikramiye kazandı.

Milyonerler Festivali, 31 Ocak'a kadar yapılacak çekilişlere kadar sürecek.