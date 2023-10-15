Çılgın Sayısal'da 4 talihli daha ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 4 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Ankara Altındağ’dan, İzmir Konak ve Gaziemir’den oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 4 talihli, kişi başı 1 milyon 631 bin 909 TL ikramiye kazandı.

4-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.