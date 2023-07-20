Çılgın Sayısal'da 2 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 2 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 19 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 2 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Balıkesir Edremit’ten oynayan talihlinin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 1 talihli kişi başı 2 milyon 870 bin 668 TL ikramiye kazandı.

İşte kazanan numaralar