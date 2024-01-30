Çılgın milyonerler bu kez Ankara ve Erzurum'dan

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 2 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da iki talihli daha toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!

‘Milyonerler Festivali’nin 29 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 2 talihli ekstra ikramiyenin sahibi oldu.

Kuponlardan biri Ankara Yenimahalle’den ve Erzurum Horasan’dan oynandığı kaydedildi.

5 bilen talihliler, kişi başı 3 milyon 64 bin 457 TL ikramiye kazandı.

Toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmayı hedefleyen Milyonerler Festivali'nde yarın son oyun oynanacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.