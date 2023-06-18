Çiğli'den pazarlara alışveriş arabası hizmeti

İzmir'de Çiğli Belediyesi, AVM’lerde kullanılan alışveriş arabalarını yaz mevsiminin gelmesiyle hareketlenen semt pazarlarında vatandaşların hizmetine sundu.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan semt pazarlarının modernleştirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, vatandaşlara konforlu alışveriş imkanı sunmak amacıyla planlanan “Alışveriş Arabası” uygulaması Küçük Çiğli, Ataşehir, Yeni Mahalle ve Uğur Mumcu pazar yerinde faaliyete girdi. Uygulamanın kısa süre içinde ilçedeki bütün pazar yerlerinde başlayacağı belirtildi.

Alışveriş Arabası uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Çiğlili hemşehrilerimize güvenilir ve kaliteli alışveriş imkanı sunmak adına ilçemizdeki semt pazarlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçük Çiğli Pazar yerini kısa süre önce hizmete açtık. Balatçık’ta pazar yeri inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan sonra hizmete açacağız. Evka 5 Mahallesi sakinlerine verdiğimiz sözü tutarak uzun yıllardır kapatılmayan pazar yerinin üstünü kapatıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra AVM alışveriş arabası uygulamasını da ilk olarak Küçük Çiğli, Ataşehir, Yeni Mahalle ve Uğur Mumcu pazar yerinde hizmete sunduk. Uygulamayı ilçemizdeki bütün pazar yerlerinde faaliyete geçireceğiz. Bu sayede vatandaşlarımız ağır yük taşımak zorunda kalmadan pazar alışverişini rahatlıkla yapabilecek” diye konuştu.