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Çiğli'de tarihi kayıp anıt ilk yerine taşındı

GÜNDEM 12.11.2023, 12:40
Çiğli'de tarihi kayıp anıt ilk yerine taşındı

Çiğli Belediyesi, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılarak Çiğli’ye hediye edilen “Devrim için 1935” Anıtı ve uzun yıllardır kayıp olan Atatürk Büstünü düzenlediği törenle orijinal yerine ilk haliyle yeniden konumlandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Atatürk devrimlerini hatırlatmak amacıyla İzmir’in 6 köyüne hediye edilmek üzere yaptırılan “Devrim için 1935” Anıtı ve Atatürk Büstü, Çiğli Belediyesi’nin girişimleri neticesinde bulundu. Son olarak 1994 yılında dönemin belediye başkanının talimatıyla kaldırılan anıt, 29 yıl sonra Kasaplar Meydanı’ndaki orijinal yerini aldı. Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, heykelin akıbeti için yıllarca mücadele eden Çiğlili öğretmen Süleyman Dinçer’in çocukları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: “BU ANIT; ATATÜRK’E VE DEVRİMLERİNE BAĞLILIĞIMIZIN TESCİLİ”

Bu anıtın Çiğli’nin kent belleği ve kimliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İlçemiz binlerce yıllık tarihi ile İzmir’in en güzide yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bizlerde bu tarihi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Harmandalı’da bulunan Antik Kent ve Köyiçi Mahallesi’ndeki tescili camimiz gibi ilçemiz açısından tarihi bir öneme sahip olan ‘Devrim İçin 1935’ Anıtını 29 yıl sonra ilk haliyle orijinal yerine taşımanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’in Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı ve Çiğli’ye hediye etmek için yaptırdığı ve devrimcilik ilkesini hatırlatması amacıyla kaidesine ‘Devrim İçin 1935’ yazdırdığı Anıt, 1980 darbesi ve sonrasındaki yıllarda devrim karşıtı anlayış tarafından ortadan kaldırılıyor. O dönem Köy Enstitüleri Mezunu öğretmen Süleyman Dinçer, bu konuda büyük uğraşlar verse de somut bir sonuca ulaşamıyor. Anıtın akıbeti belirsiz bir şekilde günümüze geliniyor” dedi.

“29 YILDIR KAYIPTI 7 AYDA BULDUK”

Büstün yeniden Kasaplar Meydanı’ndaki yerini alması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Süleyman Dinçer’in kütüphanemde bulunan ve büstün hikayesinden bahsettiği ‘Çitlenbik Kayayı Çatlattı’ kitabından hakim olduğum konuyla ilgili Süleyman Bey’in kızından gelen mektup sonrası araştırmalarımızı derinleştirdik. 7 ay gibi bir sürede Kaklıç’ta Heykel Atölyesi olarak kullandığımız yerin deposunda anıta ulaştık ama kırık döküktü. Vakit kaybetmeden tamirini yaptık. Anıtın tarihi eser statüsünde olmasında dolayı bürokratik işlemler uzun sürse de orijinal yerinde yeniden konumlandırılması Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere nasip oldu. Çiğli olarak, bu anıt için verdiğimiz mücadele ile hem Mustafa Kemal Atatürk’e hem de onun devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha tescilledik. Yaşadığı dönemde verdiği mücadeleyle bizlere ışık tutan Süleyman Dinçer, adını Çiğli’nin aydınlanma tarihine yazdırdı. Kendisi başta olmak üzere anıtın ilk haliyle orijinal yerine taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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