Çiğli'de detaylı çevre temizliği 

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında park, yol, kaldırım kenarları ve atıl arazilerde kosa ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kosa ve detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. 12 kişiden oluşan misina ekibi üç grup halinde günde 3 bin metrekare alanda kosa çalışması gerçekleştiriyor. Öte yandan büyük arazilerde traktör ile ot biçme ve toplama işlemi yapılıyor. Traktör ile gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte günde 12 bin metrekare alan temizleniyor.

AĞAÇLAR BUDANIYOR

Ekipler, kosa ve ot biçme çalışmalarının yanı sıra park, yol kenarları ve orta refüjlerdeki uzayan ve bakım zamanı gelen ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Gediz Elektrik ile ortak sürdürülen çalışmalarda günde ortalama 20 ağacın budaması yapılıyor.

BAŞKAN YILDIZ: ”ÖNCELİĞİMİZ TEMİZ BİR KENT YARATMAK”

Temizlik çalışmalarına 26 mahallenin tamamında devam edeceklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Göreve gelir gelmez yaptığımız ilk incelemeler sonucunda ilçemizde önemli ve acil bir temizlik ihtiyacı olduğunu belirledik. Vakit kaybetmeden tüm ekiplerimizle sahaya çıktık. Alt ve üst geçitlerin temizliği, ilaçlama, kosa ve budama çalışmalarımız devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğümüz ile de iletişime geçerek Ata Sanayi ve Ataşehir Mahallesi’nde dere temizliği çalışmalarımızı başlattık. Çiğli Belediyesi olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın her yeni güne temiz bir Çiğli’de uyanması. Çalışmalarımızı 26 mahallemizin tamamında aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.