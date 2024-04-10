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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'dan ilk mecliste uyum mesajı

Çiğli Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclis toplantısı; Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleştirildi

GÜNDEM 10.04.2024, 12:31
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'dan ilk mecliste uyum mesajı

Çiğli Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclis toplantısı; Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız  görev dağılımının yapıldığı ve komisyon üyeliklerinin de belirlendiği meclis toplantısında; birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldız; uyum ve verim vurgusu yaptığı konuşmasında; “Telefonum herkese açık. 26 mahallemizi isteyen meclis üyemizle birlikte gezeriz. Meclisimizde yapıcı muhalefet olması katalizör olacaktır. Umarım alacağımız her karar oy birliği ile geçer” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILDIZ: “VERİMLİ BİR DÖNEM OLMASINI DİLİYORUM”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız heyecanlı olduğunu belirterek; “Yeni dönem Çiğli’ye, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Umarım alınan kararlar oy birliği ile geçer. Meclis üyelerimizden kim benimle birlikte gezmek isterse telefonum her zaman açık olacak. 26 mahallemizin tamamında her zaman beraber gezebiliriz. Hangi partiden kaç meclis üyesinin olduğunun önemi yok. Meclisimizde yapıcı muhalefet olması katalizör olacaktır. Verimli bir dönem olmasını diliyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Meclis toplantısında yapılan oylamada birinci başkan vekili Rıfat Özer, ikinci başkan vekili ise Edibe Tokmak Yılmaz oldu. Alev Koç ve Alihaydar Barış Solak, asil; Selda Uzunefe ve Gökhan Acar ise yedek katip üyeleri olarak seçilirken; encümende ise Yakup Yenice, Niyazi Arslan ve Musa Han yer aldı. 1 yıl süreyle görev yapacak olan üç komisyondan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Bülent Bingöl, Mehmet Gülcan, Selda Uzunefe; AK Parti grubundan Mürşit Avcı seçildi. İmar Komisyonu’na Düzgün Baytaş, Gözde Çelik Özoğul, Hamza Duran, AK Parti adına ise Sezgin Özgen seçildi. Hukuk Komisyonu'na ise Alev Koç, Ergül Akkara ve Rıfat Özer; AK Parti grubundan da Özgür Kaner seçildi.

ÇOCUK MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Meclis’te, Başkan Onur Emrah Yıldız’ın vaatleri arasında yer alan Çocuk Meclisi’nin kurulmasına yönelik ilk adım atılırken; karar oy birliği ile geçti. Kararda; belediyenin katılımcı bir yönetimi benimsemesi vurgusu yapılırken; çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması amacının altı çizildi.

MECLİS’TEN İLK MESAJLAR: “ÇİĞLİ MECLİSİ’NİN İKTİDARI MUHALEFETİ YOKTUR.”

Mecliste söz alan CHP Grup Başkan Vekili Bülent Bingöl “Önümüzdeki 5 yıl birlikte görev yapacağız. İktidarı ve muhalefet ile uyum içerisinde çalışacağız” ifadelerini kullanırken; AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, “Çiğlili hemşerilerimiz başkan olarak sizi görevlendirdi. Heyecanınız daim olsun. Çiğli’nin heyecana ihtiyacı var. Çiğli için hayırlı kararlar alalım. Çiğli Belediye Meclisinin iktidarı muhalefeti yoktur. Bu yarış hizmet yarışı, hepimiz koşturacağız. Muhalif olarak değil; Çiğli aşkı için geldik” dedi. CHP Meclis Üyesi Edibe Tokmak Yılmaz ise kadın meclis üyelerinin sayısının AK Parti’deki 1 kadın meclis üyesi ile beraber altıya çıktığını kaydederek, Çiğli için yola çıktıklarını belirtti ve herkese başarılar diledi. Çiğli’de bir sonraki meclis toplantısının 15 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.

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