Çiğli Arama Kurtarma gönüllü arıyor

İzmir'in Çiğli Belediyesi, 2021 yılında kurduğu Mahalle Arama Kurtarma Ekibini (MAK) büyütüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde doğal afetlerle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Çiğli Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine 2021 yılında ÇAK bünyesinde kurduğu 150 kişiden oluşan Mahalle Arama Kurtarma Ekibini büyütmek için çalışmalarını hızlandırdı. Başvuruda bulunanlar ilk etapta Temel Afet Bilinci ve İlk Yardım eğitimine tabi tutulacak. İlk aşamayı başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri durumunda İtfaiye ve AFAD ile birlikte arama kurtarma eğitimi verilecek.

Başkan Gümrükçü: “Daha güvenli Çiğli için ekiplerimizi genişletiyoruz”

Çiğli Belediyesi’nin depremle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma sebep olan depremler, önlem alınmadığında ne gibi sonuçlar doğuracağını hepimize çok acı bir şekilde gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak, bir yandan kaybettiğimiz canlarımızın yasını tutarken, bir yandan da deprem bölgesinde bulunduğumuz gerçeğini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında kurduğumuz Mahalle Arama Kurtarma Ekibimizi büyütmek için yeniden çalışma başlattık. Gönüllü tüm vatandaşlarımızı ekibimize katılmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.