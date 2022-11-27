Çiğdem Karaaslan'dan KAPEM'e inceleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Nevşehir Belediyesi’nin Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) ve Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin çeşitli programlarına katılmak üzere geldiği Nevşehir’de, Nevşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelen Karaaslan, burada kadınlar için El Sanatları, Tekstil, Cam İşleme, Cam Fizyon, Seramik, Banto Takımları Dikimi, Çocuk Bakım Elemanı ve Giyim gibi çeşitli mesleki ve hobi kurslarının açıldığı KAÇEM’i gezdi. Karaaslan, Cam ve Seramik atölyelerini de gezerek merkez hakkında Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve merkez yöneticilerinden bilgi aldı.

Karaaslan daha sonra Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Paşakonağı içerisinde kuruluş çalışmaları devam eden kütüphaneyi gezen Karaaslan ardından KAPEM dersliklerindeki kursları ziyaret ederek kursiyer öğrenciler ve eğitmenler ile bir süre sohbet etti. Çocuklar ve gençler için birçok farklı branşta ücretsiz kursların düzenlendiği merkez hakkında bilgi alan Karaaslan, çocuk, genç ve kadınlar için yürütülen projelerden dolayı Başkan Savran’ı tebrik etti.

Karaaslan’a incelemeleri sırasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran’da eşlik etti.