Çiğ süt üretimi yüzde 7,1 azaldı

Çiğ süt üretimi 2022 yılında yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2022 yılına ilişkin Çiğ Süt Üretim İstatistiklerini yayımladı.

İstatistiklere göre, 2021 yılında 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022 yılında yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu.

Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.