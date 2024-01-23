'Çığ Mobil' 43 ilin gözü, kulağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çığ tehlikesine karşı önlem alabilmek ve vatandaşı bu konuda bilgilendirmek amacı ile hayata geçirdiği yerli ve millî ‘Çığ Mobil’ uygulamasını güncelledi.ANKARA (İGFA) - Potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilde çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve mobil cihazlarda kullanıma sunulan ‘Çığ Mobil’ uygulaması sayesinde, Türkiye’de çığ riski olan 43 ilin potansiyel çığ başlama bölgeleri harita üzerinde kırmızı renkte görülürken, alanla temas edildiğinde sesli uyarı alınarak güvenli rota çizilebiliyor.

Yerli ve millî "Çığ Mobil" uygulamamızı güncelledik.????????Çığ alanlarını harita üzerinde gösteren ve ????️ ????Çığ alanlarına girilmesi hâlinde sesli uyarı vererek güvenli bir rota çizen "Çığ Mobil" uygulamamız vatandaşlarımızın hizmetinde.Potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilimizde,… pic.twitter.com/rR4sxrY8wO— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 23, 2024

Uygulamanın, ‘Çığ Mobil’ uygulamasının, en çok askeri operasyonlarda güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacını karşılaması ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dağcılar, kayakçılar ve kırsalda yaşayan vatandaşlar için de önemli katkılar sağlaması hedeflendi.