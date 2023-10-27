Çiftçilere 1,2 milyar TL'lik destek hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 167 milyon lira destek ödemeleri hesaplara aktarıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin önündeki engelleri açmak, üreticiye destek olmak için çalıştıklarını kaydetti.
Çiftçilere verdikleri desteklerin aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bugün çeşitli kalemlerde toplam 1 milyar 167 milyon lira destek ödemesini daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Destekleme ödemelerine ilşkin detaylar ise şöyle:
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. Kasımpasa
|10
|18
|4. A.Demirspor
|9
|17
|5. Beşiktaş
|9
|16
|6. Kayserispor
|10
|16
|7. Trabzonspor
|9
|15
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|9
|14
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|9
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|9
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Gençlerbirliği
|9
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Keçiörengücü
|9
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Şanlıurfaspor
|10
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Boluspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|23
|2. M.City
|9
|21
|3. Arsenal
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|9
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Valencia
|10
|14
|9. Real Betis
|10
|14
|10. Osasuna
|10
|13
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|10
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3