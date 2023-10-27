Son Dakika

Çiftçilere 1,2 milyar TL'lik destek hesaplarda

GÜNDEM 27.10.2023, 16:25
Çiftçilere 1,2 milyar TL'lik destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 167 milyon lira destek ödemeleri hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin önündeki engelleri açmak, üreticiye destek olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Çiftçilere verdikleri desteklerin aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bugün çeşitli kalemlerde toplam 1 milyar 167 milyon lira destek ödemesini daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemelerine ilşkin detaylar ise şöyle:

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 9 23
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Girona 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 10 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3