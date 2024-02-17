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Çiftçi: “Çayırova’yı spor kenti yaptık”

GÜNDEM 17.02.2024, 13:15
Çiftçi: “Çayırova’yı spor kenti yaptık”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde spor yapan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Çayırova’yı spor kenti yaptık” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği atılım ve yatırımlarla Çayırova’ya spor kenti kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde spor yapan Çayırovalı çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda ilk olarak Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımlar ve spor alanında kazanılan başarılara ilişkin bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sinevizyonun ardından kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Çayırova’yı spor kenti yapacak yatırımları ilçeye kazandırdıklarını dile getirdi ve şunları dile getirdi;

“ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE HAZIRLANSIN DİYE”

“Bizler 5 yıl önce yola çıktığımızda, Çayırova’yı spor kenti yapacağız dedik. 2 yıllık pandemi ve geçtiğimiz sene Şubat ayında hepimizin yüreğini yakan depremlere rağmen, bizler Çayırova’mızı spor kenti yaptık. Çocuklarımızın en güzel şekliyle geleceğe hazırlanabilmesi için, çocuklarımızın hem bedensel gelişimlerini, hem de zihinsel gelişimlerini tamamlayabilmeleri ve en güzel şekliyle geleceğe doğru yol almaları için gerek bilgi evlerimizde gerekse de bu tür organizasyonlarla Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz ve ticari amaç gütmeyen Çayırova ilçemizdeki spor kulüplerini desteklemek suretiyle bizler bu hizmetleri sizlerin istifadesine sunuyoruz.

“GELECEĞİN ÇAYIROVA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Çocuklarımız ve ailelerimiz burada. Hamdolsun biz lafta değil, samimiyetle milletin hizmetindeyiz. Bizler Çayırova ilçemizin geleceğe daha güzel hazırlanması için geleceğin Çayırova’sını inşa ediyoruz. Yaklaşık 5 yıl boyunca görev yaptığımız süre zarfında hem şehrimize fiziki hizmetler, hem de çocuklarımızın ve ailelerimizin bu imkanlardan faydalanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Burada bizler çocuklarımızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. 9 branşta daha güzel eğitimler alabilmeniz için daha da çok çalışacağız.

“İKİNCİ SPOR SALONUNU KAZANDIRIYORUZ”

Yavrularımız spor yapıyorlar, bilgi evlerinden faydalanıyorlar, hayatın sosyal alanında Çayırova Belediyesi’nin sunduğu imkanlardan faydalanıyorlar. Çocuklarımız bugün burada cıvıl cıvıl, en güzel şekliyle geleceğe hazırlanıyorlar. Bizler Çayırova’mıza 5 yıl boyunca hizmet ettik. Hem şehrimizi geleceğe hazırladık hem de neslimizin ihyası için çalıştık. Spor alanındaki imkanlarımız yetmez dedik ve Çayırova’mıza birçok ilçede sadece bir tane varken, ikinci spor salonunu kazandırıyoruz. Spor alanında yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmaları Spor Lisesi’yle taçlandırıyoruz.

“İLÇEMİZİN ADINI TÜRKİYE’YE DUYURDUK”

5 yıl boyunca branş branş ailelerimzile bir araya geldik, çocuklarımızla bir araya geldik. Spor noktasında kentimizi nasıl daha ileri götürebiliriz diye fikir alışverişi yaptık ve istişareyle yol yürümenin bereketini yaşıyoruz. İlçe olarak ülke genelinde yapılan müsabakalarda binlerce madalya ve onlarca kupa kazandık. Basketbolda ilçemizin adını tüm Türkiye’ye duyurduk. İki yıl önce kurduğumuz basketbol takımımız iki yılda iki şampiyonluk aldı ve şu an birinci ligde mücadele ediyor. Hedefimiz ilçemizi spor alanında daha güzel noktaya getirip, Çayırova’da yaşayan bütün çocuklarımızı sporla buluşturmak.” Program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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