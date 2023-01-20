CHP’li Ateş: BİK’in yönetmeliği ile yerel basının altına dinamit konuldu

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltılı programda bir araya geldi. Yerel basının sıkıntılarını yakınen bildiklerini belirten Başkan Ünal, Basın İlan Kurumu'nun internet haber sitelerine ilişkin ilan ve reklamlarına yönelik yönetmeliğin yerel basının altına dinamit koyduğunu iddia etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, uzun zamandır ülke gündemini meşgul eden ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan internet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkındaki yönetmelik taslağını okuduğunu ve bu taslağın yerel medyayı bitirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Başkan Ateş, Basın İlan Genel Müdürlüğü (BİK) Resmi İlan Yayımıyla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair Hükümler Yönetmeliği’nin taslak yönetmeliğine göre, belediyelerin veya büyük sermaye gruplarının desteğini alamayan bir internet haber sitesinin hayatta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz değerli arkadaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz" diyen Ateş, "Bu yönetmelikle Türkiye’de basın özgürlüğü büyük darbe alacağı gibi, gerçek gazetecilerin bir araya gelip kurduğu veya kendi imkânlarıyla yayın yaptıkları internet haber siteleri de çok kısa bir sürede oluşacak haksız rekabet dolayısıyla kapanmak durumunda kalacaktır. Ülkemizde birçok sektörde ciddi bir sıkıntı var, basın sektöründe de çok ciddi sıkıntılar var onu da biliyoruz. Özgür ve halk yararına kamu hizmeti gören basın mensuplarının özgür olması demokratik ülkelerin olmazsa olmazıdır. Basın, demokratik düzenin devam için özgür olmalı ve özgür bir şekilde yol ilerlemelidir. Bugün Anadolu’daki basın yayın grupları çok ciddi bir sıkıntı çekiyor. Yerelde basın yayın yapmaya çalışan kişiler oldukça güçlük çekiyor. Bu ekonomik sıkıntıların aşılması ile ilgili çok ciddi adımlar atılması gerekiyor ve bu adımların atılması için de bizler bu sıkıntıları dile getiriyoruz” diye konuştu.