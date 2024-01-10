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CHP’den Suluca'ya 'geçmiş olsun' ziyareti
GÜNDEM 10.01.2024, 02:34
Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanlığı, önceki gün etkili olan fırtınada zarar gören Suluca Köyü'ne 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Edirne İl Genel Meclisi Adayları, geçtiğimiz Pazar günü bölgede etkili olan fırtınadan zarar gören Suluca Köyü’nü ziyaret etti.
Aralarında ilçe yönetiminin yanı sıra il genel meclis üyesi adaylarının da olduğu ziyarette, zarar gören köy halkını dinleyen partililer, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, fırtınada zarar gören Suluca Köyü’ndeki vatandaşların tazmini için gerekli çalışmaların derhal başlatılması gerektiğini ifade etti.
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