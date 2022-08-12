CHP'ye MERNİS yanıtı!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan bilgiler bizde var" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını yazılı basın açıklamasıyla anlattı.

Ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğunun altı çizilen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçmen kütüğüne esas verilerin YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin bilişim alanındaki göz bebeğinin MERNİS olduğu belirtilen açıklamada, sağlıktan eğitime, bankacılıktan ulaşıma, adaletten sosyal hizmetlere kadar vatandaşımıza hizmet götüren her alanda sunulan hizmetlerin kaynağı olan MERNİS'in dünyadaki ilk e-Devlet uygulamalarından biri olup, diğer ülkelerce imrenilmekte ve örnek alındığı kaydedildi.

Bugüne kadar düzenlenen 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaport verildiği ifade edilen basın açıklamasında belirtilen iddialara ilişkin olarak da şu ifadelere yer verildi: