CHP'ye Edremit'te 67 üye

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, Kurban Bayramı’nda partisinin Edremit İlçe Örgütü’nde bayramlaşma programına katılarak yeni üyelere rozet taktı. Kadın esnafların yer aldığı Altınkum Çarşısı’nın açılışını gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinin Zeytinli Mahallesi’nde ki Edremit Belediyesi Kır Düğün Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma ve yeni üyelerin rozet takma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Fikret Şahin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hürmüz Avcı, Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Pınar Yahşi, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuran Çiftçioğlu, Balıkesir’de ilçe kadın kılları başkanları, muhtarlar, CHP’li Belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, partililer katıldı.

CHP Edremit Kadın Kolları Başkanı Nuran Çiftçioğlu, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP Balıkesir İl kadın Kolları Başkanı Ayşe Pınar Yahşi açılış konuşmasını yaptı. Ardından söz alan ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arsan, “Belediyemiz tarafından yaptırılan ve 28 Mayıs’ta hizmete açtığımız belediye sosyal tesislerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu sosyal tesiste ayrıca Zeytinli’de ki kadınlara aktivitelerini ve etkinliklerini yapabilecekleri bir mekanı da hizmete sunduk” dedi. CHP’nin büyük aile olduğuna vurgu yapan Başkan Arslan, “CHP’nin büyük bir aile olduğunu bir kez daha anladım. Uğradığım menfur saldırı sonrasında Genel Başkanımızdan binlerce partilimize kadar büyük bir destek gördüm. Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için onur ve gurur duyuyorum” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yaptığı konuşmada, “60 milyon insanın bayram yapmadığı bayramları yaşıyoruz. Herkesin bayramı bayram gibi yaşadığı tek bir çocuğun yatağa aç girmediği günlere kadar bizlere bayram yok. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP iktidarında buluşuncaya kadar bizlere bayram yok. Çok çalışmaya devam edeceğiz, bir daha ki Kurban Bayramı’nda CHP iktidarında buluşacağız” dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, “Önemli bir dönemecin arifesindeyiz. CHP’nin iktidar yolcuğunun son adımındayız. Bizleri sokağa çağıran bir AKP iktidarı var. Bizler sokağa kucaklaşmaya çıkacağız, evlere gireceğiz, gönüllere gireceğiz, bu mücadeleyi kazanacağız, CHP’yi İktidar yapacağız. Bütün küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakarak çalışacağız ve barışacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne hep birlikte uğurlayacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; “Bu mücadele İkinci Yüzyıl’ın kurtuluş mücadelelisi, İkinci Yüzyıl’a imzasını atacak olan sizlersiniz. Hep birlikte çalışacağız ve 13. Cumhurbaşkanımızı Çankaya Köşkü’ne göndereceği” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yaptığı konuşmada, “Bundan sonra kutlayacağımız ilk bayram CHP iktidarında ki bayram olsun. Gençlerin gelecek korkusu taşımadığı, kadınların, hekimlerin öldürülmediği, yurttaşlarımızın geleceğe güvenle baktığı bir ülke hayal ediyoruz. Geliyor gelmekte olan diyoruz ama hiçbir şey kendi kendisine gelmez. Gelmesi için üç şeye ihtiyacımız var; çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başarmak için yerelden genele sinerjinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Edremit örgütümüze ayrı bir parantez açmak istiyorum. Balıkesir’deki 10 bin kadın üyenin üçte biri Edremit’ten üye yapıldı. Edremit örgütümüzü tebrik ediyorum. Ayrıca Edremit’te sosyal, halkçı belediyeciliğin örneğini sergileyen belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Pozitif ayrımcılığa gerek duymayan bir Türkiye için çalışıyoruz. Kadın erkek hep birlikte mücadele etmemiz gereken kritik günlerden geçiyoruz. Üye sayımızın arttığı yerde oy oranımızda artıyor. Onun için her bir arkadaşımız her gün yeni bir üye yaparak seçime gitmeden şansımızı garantiye alalım. Geliyor gelmekte olan derken onu getireceğiz. Yerelden yükselen sinerjiyle ülkemizin kaderini bizler değiştireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne yeni üye olan 67 üyenin rozeti takıldı. Bayramlaşma programının ardından kadınların yönetimde yer aldığı Altınkum El Sanatkarı Derneği ve Altınkum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından işletilen, çoğunluğu kadın esnafların bulunduğu Altınkum Çarşısı açılışı gerçekleştirildi.

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