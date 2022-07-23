CHP Şanlıurfa'da üye çalışmaları sürüyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'ye üye olanların oranında artış olduğunu belirten Başkan Karadağ, " Girilmedik hane, çalınmadık kapı bırakmayana kadar çalışmalarımız devam edecek"dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Üye çalışmalarının dur durak demeden devam ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, "Ailemize katılımlar devam ediyor. Bugün çalışmalarını çok sevdiğim ve takdir ettiğim Av. Muhammet Fatih Korkmaz, bizzat İl başkanlığımıza gelerek partimize üye olmak istediğini belirtti.
Ben de partimizin ideolojisini ve hedeflerini teker teker anlattım. İstişarelerde bulunduk. Ve Korkmaz, partimize üye oldu. İnsan Hakları Komisyonuna üyeliğini yaptı, ben de rozetini takdim ettim. Örgütümüze de, Korkmaza da hayırlı olsum dileklerimi iletiyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.
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