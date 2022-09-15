CHP Rize'den çay çiftçisine için 'promosyon' talebi

Aylık maaş ödemesinin yapıldığı bankaların müşterilerine promosyon ödemesi yapmasının yanında kayıtlı 203 bin 381 yaş çay üreticisinin yıllardır yaş çay ödemelerini tahsil ettiği bankaların üreticiye promosyon vermiyor oluşu, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz tarafından tepkiyle karşılandı.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - 203 bin 381 kayıtlı çay üreticisinin milyarlarca parasının her yıl bankaların hesaplarında yer alıp işlem gördüğüne dikkat çeken CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, üreticilerin milyarlarca parasını işleten bankaların çay üreticisine promosyon vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Promosyonların havada uçuştuğu bir dönemde bankaların çay üreticilerine promosyon vermemelerini anlamak ve bunu kabul etmek mümkün değildir" diyen Başkan Deniz, "Bankaların Yüzde 500 kar ettiği bir dönemde, kur garantili adına parası olana vatandaşın cebinden milyarların akıtıldığı bir dönemde çay çiftçisinin promosyon almaması kabul edilemez" dedi.

“BU HAKSIZ DURUM DÜZELTİLEREK ÇAY ÇİFTÇİSİNE PROMOSYON VERİLMELİDİR”

Promosyonun çay üreticileri için bir hak olduğunu ifade eden Deniz, "Bankaların bu hakkı ödemesi gerekmektedir. Bu arada ÇAYKUR ve Özel Sektör fabrikaları çay üreticilerinin alacakları için yatırmış oldukları paralardan promosyon alıp almadıklarını açıklamalıdırlar. Bu konuda bir an önce çalışmalara başlanılmalı ve bu haksız durum düzeltilerek çay çiftçisine promosyon verilmelidir" ifadelerini kullandı.