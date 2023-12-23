CHP Malkara yöneticisi kaza kurbanı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında CHP Malkara İlçe Yönetim Kurulu üyesi Görkem Özdoğan hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan’da bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Küçükdoğanca Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Küçükdoğanca köyünden, Keşan istikametine dönüş yapmak üzere Küçükdoğanca Köyü Kavşağı’na giren Görkem Özdoğan yönetimindeki 59 AGP 439 plakalı otomobile Keşan’dan, Uzunköprü yönüne seyreden O.G. (29) idaresindeki 22 ** **2 plakalı otomobil çarptı. Kazada, 59 AGP 439 plakalı otomobilin sürücüsü Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.A., H.D. ve R.F. ile 22 ** **2 plakalı otomobilin sürücüsü O.G. ve yanında oturan Y.K. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkartılarak, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Görkem Özdoğan’ın cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Görkem Özdoğan'ın CHP Malkara İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve 3 arkadaşının Malkara’da yaşadıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.