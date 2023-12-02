Son Dakika

CHP lideri Özgür Özel'den Başkan Muhittin Böcek’e ziyaret

GÜNDEM 02.12.2023, 16:00
CHP lideri Özgür Özel'den Başkan Muhittin Böcek’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya’ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum’ dedi.ANTALYA (İGFA) - 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Manavgat kampı için Antalya’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, CHP Balıkesir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti.

TÖRENLE KARŞILANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Büyükşehir Belediyesi zabıtasını selamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Av. Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcılar, Başkan Danışmanları ve belediye bürokratları karşıladı.

HATIRA DEFTERİNİ İMZALADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Böcek’in makamına geçmeden önce, belediyenin hatıra defterini imzaladı. Özel deftere, “CHP Genel Başkanı olarak ilk kez ziyaret ettiğim Antalya’da Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya’ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum” diye yazdı.

KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR

Daha sonra Başkan Muhittin Böcek’in makamına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde vereceğini ümit ettiğini belirterek, “Hatıra defterine kaydettiğim gibi hem sizi, hem çalışma arkadaşlarınızı, hangi siyasi partiden olursa olsun, katkı sağlayan belediye meclis üyelerine katkıları için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 11 Büyükşehir Belediyesi’nden bir tanesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Birkaç kez Büyükşehir Belediyesi iktidar partisi ile gitti geldi, ama bu kez kalıcı oldu. Antalya kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde verecektir diye ümit ediyoruz ”dedi.

BELEDİYELERİN GÜCÜ YETMİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya’ya yapılan devlet katkısının yeterli olmadığını belirterek, “Sayın bakanın bir ifadesini takip ettim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler arıtma meselesine duyarlı değiller. Arıtmalarını ben yapıyorum. Bu kamuoyuna karşı çok büyük bir yanıltma. Durumu tüm belediyelerimiz açısından şöyle ifade edeyim Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde örneğin Antalya’nın nüfusu şu an 2 milyon 600 bin. Oysa ki Antalya’ya 16 milyon yabancı turist geliyor. 10 milyon da yerli turist geliyor. 26 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Antalya’ya yapılan devlet katkısı 2 milyon 600’e göre ama Antalya’da üretilen atıksu tam 10 katı. Belediyelerin buna gücü yetmiyor” dedi.

DEVLET GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ne yapıyorlar. Belediyeye katkı sağlamak yerine, arıtma tesisi yapmalısın. Yapamıyorsan belediyeye 2 milyon 600 bin kişiye arıtma tesisi yaparak 26 milyon kişinin arıtması için devlet gücüne ihtiyaç var. At şuraya imzayı diyor. Belediyeye 25 yıllık atıksu artıma bedeline el koyuyor. 5 yılda kendini amorti ediyor. 20 yılda Antalyalının hakkını merkezi yönetim yiyor. Bu durumu öncelikle Antalyalılara şikâyet etmek gerekiyor. Sizin atıksu paranız belediyenizde kalsa 5 sene sonra burayı CHP mi yönetir bir başka parti mi yönetir hiçbir önemi yok. Ama o para burada kalacağına, 20 yıl fazladan sizin ödediğiniz vergi Ankara’ya gidecek. Şuraya bir artıma tesisi yapmak yerine, belediyenin 25 yıllık gelirine el koyup, arıtma tesisini öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarının kent sevgisini, çevre duyarlılığını istismar edip, ‘yapamıyorsanız biz yapalım’ diyeceğine 25 yıllık gelirlerine el koyuyorlar.”

TURİZM KENTLERİNİ CHP’Lİ BELEDİYELER YÖNETİYOR

Türkiye’nin en güzel turizm kentlerini CHP’li belediyelerin yönettiğine dikkat çeken Özgür Özel, şunları söyledi: “Türkiye’nin en güzel turizm kentlerini tabi ki CHP’li belediyeler yönetiyor. Çünkü oraları iyi yönettiğimiz için teveccüh bize. Sizin Antalya’yı ne hale getirdiğinizi millet bildi. Ve aldı belediyeyi yine Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdi. Buradaki büyük kandırmacayı Antalya’dan bütün Türkiye’ye duyurmuş olayım.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk’ümüzün de ifade ettiği gibi Şüphesiz Dünyanın en güzel kenti Antalya’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Antalyalı hemşerilerimize sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz”

BAŞKAN BÖCEK ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine ziyaret için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Genel Başkan olmanız çok anlamlı. Burada bulunan herkes için, Genel Başkan yardımcılarımız, vekillerimiz için çok önemli bir yıl. Hep hayal etmişimdir Cumhuriyetin 100. yılında bir yerlerde olmayı ve Cumhuriyetin 100. yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmama vesile olan Genel Başkanıma, önceki başkanlarıma, vekillere herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri şahsınız Antalya’mızda onurlandırdınız. Genel Başkan yardımcılarımız ve 130 milletvekilimizle bir kez daha öncelikle Antalya’yı tercih etmenizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Seçildiği gün itibariyle Türkiye’nin bütçesine göre en borçlu belediyesi olarak devraldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 4,5 yılda yaptığı çalışmalar hakkında Genel Başkan Özel’e bilgi veren Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi. “Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diye hedef koyduk ve parti disiplini içerisinde partili arkadaşlarımızla, belediye başkanı arkadaşlarımızla elimizden geldiğince Ata’mızın Hiç Şüphesiz Dünyanın en güzel yeri Antalya’mız için çalışmalarımızı yaptık. Türk turizminin, tarımın başkenti Antalya’da göreve gelir gelmez Turizm Birliğini kurduk. Turizmle ilgili de 2022 yılında 45 milyar doların gelirin 20 milyon doları Antalya’dandır. Ama konaklama vergisinden pay alamıyoruz. Bunu geçtiğimiz gün Sayın Turizm Bakanı’na da söyledim.”

ENGELLEMELERE RAĞMEN ÇALIŞTIK

Engellemelere rağmen çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, “5 gün önce 59 milyon 850 bin Euro krediyi Paris’te imzaladım. 3 yıl Cumhurbaşkanımız bekletti. 15 Ocak’ta imzalattılar ama buna rağmen hazine garantisiz o krediyi aldık. Dünya Bankası geldi şimdi 2024 yılında nasip olursa 700 milyon Euro alacağız. Sakin şehir ve çevre dostu şehir olarak 1. Pilot bölge Antalya Büyükşehir Belediyemiz seçildi. Onlar şunları sordu önce belediye olarak emekçiye borcunuz var mı? Dedik yok. Primler dahi yatırıldı. Kurum kuruluşlara borcunuz var mı? Yok. Hiçbir yere borcumuz olmadığı için devlet desteği olmadan hazine garantisiz alıyoruz. Bir imzayı 3 yıl bekleterek yaptılar. Geçenlerde mecliste AK Parti grubu buna ret verdi. Göreve geldiğimizde 379 milyon liramızı aldılar kestiler. Engel olmaya devam ediyorlar ama biz, yılmadan yorulmadan yolumuza devam ettik” dedi.

ATATÜRK FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ

Başkan Böcek ziyaretin anısına Genel Başkan Özgür Özel’e, Atatürk’ün Galatasaray Kulübünü ziyaret ettiğinde imzaladığı fotoğrafını hediye etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Rizespor 14 19
9. Hatayspor 14 18
10. Kasımpasa 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 14 14
16. Başakşehir 14 13
17. Pendikspor 13 13
18. Alanyaspor 14 11
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 34
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 13 23
5. Sakaryaspor 14 23
6. Gençlerbirliği 13 23
7. Bodrumspor 13 21
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 14 17
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 13 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Girona 15 36
2. Real Madrid 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 20
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Getafe 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3