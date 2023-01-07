CHP'li Yalım'dan 'dokunulmazlık' tepkisi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, iktidarın bin 700 dokunulmazlık dosyası arasında iki milletvekilinin dosyalarını ön plana çıkarmaya çalıştığını belirtti.UŞAK (İGFA) - CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda partisi adına söz aldı. Milletvekili Yalım, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıkların kaldırılmaya çalışmasını değerlendirdi.

Tükenmişlik içinde bir iktidarın olduğunu ifade eden Yalım, “İktidar kanadı kendine çıkış arıyor ama bulamıyor. Öyle görünüyor ki bir siyasi mühendislik peşindeler. Bunun için de yargıyı araç yapıyorlar, yapacaklar. Seçim sürecini yargı vesayetiyle götürmek istiyorlar. Siyasi yasak kararları bunun parçasıdır, diğer siyasi yargılamalar bunun parçasıdır. Bunun bir devamı olarak şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu siyasi mühendisliğe alet ediliyor. Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Bin 600, bin 700 dokunulmazlık dosyasından 2 tanesi cımbızlanıyor ve seçime giderken gündem malzemesi oluşturulmaya çalışılıyor. Milletimiz, iradesine göz koyanlara ne yapacağını çok iyi bilir.” dedi.