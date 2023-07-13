CHP'li Ün'den TBMM'ye Saros önergesi

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Saros Körfezinde kirliliğe neden olan etkenlerin ve buna karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge veren CHP Edinre Milletvekili Ediz Ün, Saros’un artık ciddi risklerle ve kirlenme dahil birçok tehditle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.



Saros Körfezinin çok özel bir yer olduğuna ve zengin bir deniz yaşamına sahip olduğuna vurgu yapan CHP'li Ün önergesinin gerekçesinde “Saros Körfezi son yıllarda artan çevresel baskıların etkisiyle kirlenme ve özelliklerini kaybetme baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kıyılarında yanlış yapılaşma, kaçak kum alımı, taş ocaklarının açılması, rüzgâr enerjisi projeleri, denizin doğal yapısını bozan yapılar, kıyıların o yörede yaşayan halka rağmen başka şirketlere kiralanması ve en sonunda Saros’un kalbine bir bıçak gibi saplanan FSRU Limanı bu özel alanı gelecek kuşaklara aynı güzellikte aktarmamızın mümkün olmayacağını göstermektedir. Özel bir yapıya sahip Körfez kendi kendini temizleyebilen bir özelliğe sahiptir. Ancak artan kirlilik bu özel yapıda kırılmaya yol açmaktadır. Kirlilik aynı şekilde devam ederse Saros’un kendi kendini temizlemesi mümkün olmayacaktır. Saros’u kaldıramayacağı bir yükün altına sokmuş bulunuyoruz. Doğal sit alanı olan Saros Körfezinde gerekli önlemleri almayarak aynı uygulamaları devam etmemiz durumunda tertemiz bir deniz elimizden gidecek, çevresel bir felaket yaşayacak ve elimizde kirli ve bir daha asla eski haline dönemeyecek bir Körfez kalacaktır.” dedi.

Saros’u korumanın ve aynı güzellikle gelecek kuşaklara bırakmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden CHP Edirne eden Ediz Ün bunun için üzerine düşen her görevi her zaman yapacağını söyledi.