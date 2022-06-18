CHP'li Sındır'dan esnafa destek

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova Doğanlar ve Mevlana Mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, kahvehane toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelirken, esnafın siftah yapamadığını söyledi.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen saha çalışmasına CHP İzmir İl ve Bornova İlçe örgütü yöneticileriyle birlikte katılan Sındır, “İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde esnafımızın bankalardan, esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnaf devletin ana omurgasıdır. Küçük esnafı bitirmeye çalışmaktan vazgeçin. Esnaf yoksa sokakta yaşam yok. İktidarımızda esnafı ayağa kaldıracağız, Türkiye ayağa kalkacak” dedi.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle esnafın iş hacminin düştüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “Esnaf ekonomik hayatın ve sosyal yaşamın olmazsa olmazıdır. Yıllardır üvey evlat muamelesi gören esnafımızın sorunları görmezden gelindi. 2022’nin sadece ilk üç ayında 30 bin esnaf iflas etti. Artan maliyetler, yükselen fiyatlar, vatandaşın düşen satın alma gücü nedeniyle müşteriler azaldı esnafımız zarar üzerine zarar etti. Bugün KOBİ’lerimizin sıfır faizli krediye ve acilen hibe desteğine ihtiyacı var. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnaflarımızdan yaşamlarına son verenler oldu, herkesin yüreği kanadı ama iktidar yaşanan acıları görmezden geldi. Sandık gelecek, iktidar değişecek esnafımızın yüzü işte o zaman gülecek. Söz veriyoruz; iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde esnafımızın bankalardan, esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız.Yüksek kiralar, 4 katına çıkan akaryakıt giderleri, elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar esnafın kapısına kilit vurduruyor. Siftah yapamayan esnafın ahı var üzerinizde, ilk seçimlerde gideceksiniz” dedi.