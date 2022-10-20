CHP'li Sarıbal: Zeytin üreticisinin zarar etmeyeceği fiyat belirlenmeli

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında zeytin üreticilerinin fiyat beklentilerini aktardı.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hasadı başlayan zeytin için çiftçinin zarar etmeyeceği bir fiyat belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Avrupa ülkeleri zeytinyağının litresi için 1.80 Euro destek verirken, 5 kilogram zeytinden 1 litre zeytinyağı çıkarıldığını düşünürsek 6 lira yağlık zeytine dane desteği olduğunu, bizde ise 15 kuruş olduğunu söyledi.

Zeytinin ülke ekonomisi ve insanımızın sağlıklı beslenmesi için büyük önemi olduğunu ifade eden Sarıbal, zeytincilikle geçinemeyen üreticilerin tarlalarını satmak zorunda kalacağını belirterek, zeytinciliği desteklemek gerektiğini söyledi.

ÇİFTÇİNİN FİYAT TALEBİ

Zeytinin barem olarak yani tane olarak kilo kilo sınıflandırılan bir ürün olduğunun altını çizen Milletvekili Sarıbal, "180-190 tane olan 1. Boy olarak adlandırılır.190-200, 210-220, 230-240 diye 360’a kadar soframıza gelir.Yani bir kiloda 360 tane olan da soframıza gelir, bir kilogramda 180 adet dane olan da soframıza gelir. Biz bunlara dal, dane zeytini deriz. Bir de yağlığı vardır bunun. Yağlık da iki şekildedir; yetiştirme döneminde özellikle olgunlaşma aşamasında yere dökülenler, yağlık dip zeytini. İkincisi de toptan hasat sırasında daldan inen 360’ın üzerinde olanlar da yine yağlık zeytindir. Fiyatları böyle belirlemek gerekiyor" dedi.

"O nedenle Gemlik, Mudanya ilçelerindeki Ziraat Odaları ve çiftçilerin 180 danelik zeytin olan 1 kg zeytine 40 lira istiyorlar" diyen Sarıbal, "Bu yıl en fazla olacak olan, 240-280 danelik zeytin fiyatının 30 lira olmasını, 300-320 dane olan zeytinin kilo fiyatının 27 liranın altında olmamasını, 360 dane olan zeytin için kilo başına fiyatın 25 liradan az olmamasını istiyorlar. Dip yağlık için en az 13-14 lira, daldan indirilen yağlık zeytin için de 18 lira gibi bir fiyat belirlenmesini istiyorlar" diye konuştu.

Öte yandan CHP'li Sarıbal, açıklanan tarım destekleri için de tarımsal ürünlerine verilen primlerin iki yıldır aynı kaldığını ve yerinde saydığını söyledi.