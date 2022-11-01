Son Dakika

CHP'li Sarıbal sordu: Çiftçinin zararı ne olacak?

GÜNDEM 01.11.2022, 18:38
CHP'li Sarıbal sordu: Çiftçinin zararı ne olacak?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kütahya’da Eti Holding’e ait bor maden işletmesinin çevreye verdiği zararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dikkatine sundu.ANKARA (İGFA) -Kütahya Emet’te bulunan Eti Holding’e ait maden işletmesinin çevreyi kirlettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kabul edildi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın soru önergesini cevaplandıran Bakan Murat Kurum, “2020 yılından günümüze kadar bahse konu tesiste 31 denetim yapılmış olup 40 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Eti Holding A.Ş.’ye ait ve Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan bor madeni işleme tesislerinin kirlettiği suların önce Emet çayına oradan da Bursa Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti çayına karışıyor. Kirmasti çayından su çekere üretim yapan Bursa Mustafakemalpaşalı çiftçilerin ürünleri ciddi zararlar gördü. Sorunun yıllardır çiftçileri mağdur ettiğini belirten CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, konuyu TBMM’ye taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde TBMM’ye soru önergesi veren Sarıbal, “Eti Holding A.Ş.’ye ait Kütahya’nın Emet ilçesindeki bor madeninin Emet çayını ve Kirmasti çayını kirletmesini önlemek için bugüne kadar ne gibi önlemler alınmıştır?” diye sordu.

DENETLİYORUZ

Önergeyi cevaplandıran Bakan Kurum, “2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuatlar kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine denetimler yapılmakta olup, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesine göre idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çerçevede 2020 yılından günümüze kadar bahse konu tesiste 31 denetim yapılmış olup 40 bin 223 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

ÇİFTÇİNİN ZARARLARI NE OLACAK?

Bakanlığın verdiği cevabı değerlendiren Sarıbal, "Kirmasti Çayı'nın kullanılmasından kaynaklı üretim kaybı yaşayan çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? Bu yıl gelirlerini kaybeden çiftçilerin kaybını telafi etmeyi düşünmekte misiniz?” diye de sorduk ama bu konuda herhangi bir girişimden bahsedilmemektedir. Firmaya 2020 yılından bugüne 40 bin lira ceza verilmesi, yaratılan tahribatın yanında hiçbir şeydir. Ben suyun ürünleri yok ettiği tarlaları bizzat gördüm. Bir çok üretici yıllık gelirini kaybetmiş durumdaydı. Çiftçilerimizin kaybının karşılanması gerekirdi ama anlaşılan Bakanlık bu konuda adım atmayacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4