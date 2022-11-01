CHP'li Sarıbal sordu: Çiftçinin zararı ne olacak?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kütahya’da Eti Holding’e ait bor maden işletmesinin çevreye verdiği zararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dikkatine sundu.ANKARA (İGFA) -Kütahya Emet’te bulunan Eti Holding’e ait maden işletmesinin çevreyi kirlettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kabul edildi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın soru önergesini cevaplandıran Bakan Murat Kurum, “2020 yılından günümüze kadar bahse konu tesiste 31 denetim yapılmış olup 40 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Eti Holding A.Ş.’ye ait ve Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan bor madeni işleme tesislerinin kirlettiği suların önce Emet çayına oradan da Bursa Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti çayına karışıyor. Kirmasti çayından su çekere üretim yapan Bursa Mustafakemalpaşalı çiftçilerin ürünleri ciddi zararlar gördü. Sorunun yıllardır çiftçileri mağdur ettiğini belirten CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, konuyu TBMM’ye taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde TBMM’ye soru önergesi veren Sarıbal, “Eti Holding A.Ş.’ye ait Kütahya’nın Emet ilçesindeki bor madeninin Emet çayını ve Kirmasti çayını kirletmesini önlemek için bugüne kadar ne gibi önlemler alınmıştır?” diye sordu.

DENETLİYORUZ

Önergeyi cevaplandıran Bakan Kurum, “2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuatlar kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine denetimler yapılmakta olup, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesine göre idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çerçevede 2020 yılından günümüze kadar bahse konu tesiste 31 denetim yapılmış olup 40 bin 223 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

ÇİFTÇİNİN ZARARLARI NE OLACAK?

Bakanlığın verdiği cevabı değerlendiren Sarıbal, "Kirmasti Çayı'nın kullanılmasından kaynaklı üretim kaybı yaşayan çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? Bu yıl gelirlerini kaybeden çiftçilerin kaybını telafi etmeyi düşünmekte misiniz?” diye de sorduk ama bu konuda herhangi bir girişimden bahsedilmemektedir. Firmaya 2020 yılından bugüne 40 bin lira ceza verilmesi, yaratılan tahribatın yanında hiçbir şeydir. Ben suyun ürünleri yok ettiği tarlaları bizzat gördüm. Bir çok üretici yıllık gelirini kaybetmiş durumdaydı. Çiftçilerimizin kaybının karşılanması gerekirdi ama anlaşılan Bakanlık bu konuda adım atmayacak” diye konuştu.