CHP'li Öztunç seslendi: Peribacalarına kıymayın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını öne sürerek, videolu paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kapadokya ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslendi.

UNESCO listesinde bulunan Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını belirten CHP'li Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u etkiletleyerek "Tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir" diyerek seslendi.

https://twitter.com/Ali_Oztunc/status/1569637984969818112

Öztunç yaptığı iki ayrı paylaşımda da, "Ortahisar - Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu" ifadelerine yer verdi.

"Kapadokya bölgesinden ihanetin görüntüleri gelmeye devam ediyor" diyen Öztunç, "Bu ihaneti, rezaleti durdurun. Dünya’da başka kapadokya yok, peribacalarına kıymayın" çağrısını yineledi.

https://twitter.com/Ali_Oztunc/status/1569659110215356416