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CHP'li Özkan: Mültecilere konut yardımı mı yapılıyor?

GÜNDEM 26.10.2022, 09:56
CHP'li Özkan: Mültecilere konut yardımı mı yapılıyor?

CHP Bursa Milletvekili, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a mültecilere konut yardımı iddialarını sordu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Türkiye’de yaşayan mültecilere gerek devlet kurumlarından gerekse farklı kurum ve kuruluşlardan maddi yardımlar sağlandığını bildiklerini belirterek, mültecilere gıda, kira, ev eşyası veya nakit yardımların verildiğini söyledi.

MÜLTECİLERE KONUT YARDIMI MI YAPILIYOR?

Özellikle Suriyeli ve Afgan mültecilere imtiyazlar sağlandığı iddialarının basında yer almasının vatandaşlar arasında huzursuzluk oluşturduğunu dikkat çeken Milletvekili Özkan, halen Türkiye'de varlıkları tartışılan Afgan ve Suriyeli sığınmacılara hükümetin konut yardımı yaptığı da söz konusu iddialar arasında olduğunu kaydetti.

Özel bir televizyon kanalında devlet tarafından Afgan uyruklu damadına konut yardımı yapıldığını söyleyen şahsın bu sözlerinin kamuoyunda tepkilere neden olduğunu dile getiren Yüksel Özkan, mültecilere konut yardımının gerçek olup olmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Konuyu önergeyle TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Özkan, konuyu yakından takip ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle şu soruları sordu:

1. Dile getirilen ve basına yansıyan mültecilere “konut verildiği” iddiaları doğru mudur?
2. Söz konusu iddialar doğru ise, bugüne kadar kaç mülteciye (hangi uyruklu) ne kadar konut tahsis edilmiştir?
3. Bu iddialar ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?  

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