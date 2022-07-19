CHP'li Gaytancıoğlu: Tırtıl zararlısı riski de Tarsim'e eklenmeli

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, partisinin Keşan ilçe Binası’nda bölgedeki ayçiçeklerde görülen ve zarar veren çayır tırtılı istilası ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gün boyu sahada çalışmalarda bulunan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin çayır tırtılı konusunda sınıfta kaldığını öne sürdü.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Recep Pekcan, Kadın Kolları Başkanı Nermin Arhatır, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ayçiçek ekili alanlarda topyekün mücadelenin şart olduğunu ifade eden Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, partide gün boyunca sahada yaptığı tespitlere yönelik değerlendirmed bulundu.

3 KAT PAHALI İLAÇ ARILARA ZARAR VERMEYEN BİR İLAÇ VAR

"Ayçiçekleri boyumuzca büyümüş, tarlaya nasıl girersiniz? Hangi sırt pompası ile girebilirsiniz?" diye soran Gaytancıoğlu, "Hiç bir alet ekipmanla atamazsınız. Buna yukarıdan ya uçakla ya da drone ile müdahale etmek lazım. İstişarelerde bulunduk. Dedim ki bir uçak uçursak acaba, uçak yasak arkadaşlar ben de biliyorum. Drone de yasak ona bakarsanız. Yönetmeliği yok. Drone ile en fazla 30 dekarlık bir alanı ilaçlayabilirsiniz, uçakla 8 bin dekarlık alanı ilaçlayabilirsiniz. Böcek ilaçları, sinekleri öldürüyor. Ama arılar var. Arılar da döllenmeye yardımcı oluyor. Tozlaşmaya yardımcı oluyor hele bu dönemde. Bu dönemde de arı popülasyonu çok yüksek. Bu ilacı gündüz saatlerinde de attığınız zaman bütün arıları öldürmüş olacaksınız. Bir ilaç var herkes bunu biliyor, normal süne ilaçlarından 3 kat pahalı ama arılara zarar vermiyor. İster gece atın ister gündüz atın. Arıları öldürmüyor. Uçağa bu ilaçlardan koyup ilaçlamış olsaydık, o gün ya da ertesi gün popülasyon ilerleyemeyecekti. Bunu da burada çok açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

Tarım teşkilatları, ilçe müdürlükleri, teşkilatlar ve odaların üreticilere mesaj attığını bölgede ciddi tırtıl zararı olduğunu belirten Gaytancıoğlu, "Herkes başının çaresine baksın" denildi. "Çiftçi kendi olanakları ile hangi ilacı kullanacağını bilmiyor" diyen Gaytancıoğlu, "Cebinde para var mı yok mu? Traktörüne mazot alacak, ilaçlama makinasını çıkaracak. İçerisine ilaç alacak, Keşan’a gelecek , İpsala’ya gidecek, Uzunköprü’ye gidecek. Dekara nerden baksanız 10-15 lira ilaç masrafı var. Hele drone bulabilirse o da dekar başına 35-50 TL alıyor drone’ler. Biz bunları çok uyardık, nedense iki gün önce Tarım Bakanlığı uyandı, drone ile ilaçlamaya izin verdi. İş işten geçti!" dedi.

TARSİM’E TIRTIL ZARARLISI SİGORTASI DA EKLENMELİ

Yüzde 10-15 zarar olacağını öne süren Gaytancıoğlu, devletin kurduğu TARSİM'in kapsamına 'tırtıl' riskinin de dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Dolu, kuş zararı, yangına, sele karşı sigorta var. Tırtıla karşı sigorta yok. Böyle bir şey olabilir mi? Acilen bunu Tarım Bakanlığı’nın bu tarz zararın önlenebilmesi için en azından çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için bu seneye bu tırtıl zararının da eklenmesini talep ediyoruz" çağrısında bulundu.