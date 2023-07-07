CHP'li Değirmendereli'nin hedefi lavanta ekimini yüzlerce dekara çıkarmak

CHP önceki dönem Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, tarlasındaki lavanta hasadı öncesi basın açıklamasında bulundu. Değirmendereli, 6 yıl önce başladığı lavanta dikiminde her geçen yıl dönüm başına alınan kilonun arttığını belirterek, Trakya coğrafyasına uygun lavanta ekiminin denenmesi gerektiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 6 sene önce deneme amaçlı lavanta ektiklerini hatırlatan CHP'li Kemal Değirmendereli, yaklaşık 6 sene önce, tarlamızda lavanta ekimi gerçekleştirdiklerini ve süreç içerisinde 2., 3. Yıldan itibaren, dönüm başına 3, 4 kilo yağ almaya başladıklarını belirterek, "6. yılda verimimiz gayet iyi. Bu sene dönüm başına 6, 7 kilo yağ alabileceğiz. Buradaki bizim bahçemiz bir demo niteliğinde bir bahçeydi. Yani örnek bir bahçeydi. Hem biz süreç içerisinde lavanta çiftçiliğinin sorunlarını önünün açılması için neler yapılması gerektiğini, bu süreç içerisinde öğrendik. Çoğu hemşerimiz de bu süre içerisinde nereye gitsem ben ‘vekilim, lavantayı nerden temin edebiliriz ekonomisi nedir?’ diye bize sorar oldu ve Keşan bölgemizin civarında yaklaşık 250-300 dönüme ulaştık. Öbür taraftan hemen altımızda Kavak Köyü’müze de bir 250-300 dönüm oldu. Trakya iklimi lavanta çiftçiliğine uygun. Trakya'da da 5 bin dönüme doğru bilgisini alıyorum" diye konuştu.

Lavantanın alternatif ürün olduğuna vurgu yapan Değirmendereli, “Burada arzu ettiğimiz benim arzu ettiğim konu 50 dönüm tarlası olan bir vatandaşımızın 50 dönümünü lavanta ekmesine gerek yok. Denemek üzere bir 5 dönüm eksin, verimliliğini görsün, ondan sonra bu miktarı arttırabilir. 20 dönüm eken arkadaşlar var 10 dönüm eken bir arkadaşımız öyle verim almış ki ben diyor ‘bunu 500 dönüme çıkaracağım. Yani Lavanta Trakya coğrafyası için önümüzdeki yıllarda bir alternatif bitki olma özelliğini günbegün arttırıyor" dedi.

Lavantayla birçok ürünün çıktığını kaydeden Değirmendereli, lavantanın coğrafyaya ve ekonomiye uygun bir bitki olduğunu kaydetti.