CHP'li Bursa vekil aday Cevat Asa: Tedbir gelmeden önce alınır!

CHP Bursa Milletvekili aday adayı Cevat Asa ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kestel Şube Başkanı Ramazan Kestane, depremin yaşandığı Adana, Osmaniye, Hatay ve İskenderun'da incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ederken, kendisi aynı zamanda eczacı olan CHP Bursa Milletvekili aday adayı Cevat Asa da, acil müdahale ilaç ekipmanlarını da yanına alarak, deprem bölgelerinde oluşturulan sahra hastanesi ve ilaç deposunda çalışmalara yardımda bulundu.

Acil ilaç, biberon, ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçlardan oluşan yaklaşık dört koliyi deprem bölgesindeki görevlilere teslim eden Asa, yaşanan felaketi hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

Ülke olarak birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilendiğini ifade eden Asa, "Ancak buna rağmen yetkili mercilerin olaya geç müdahalede bulunmasına da bir anlam veremiyorum. Deprem bölgesinin en büyük sorunlarından birisi tuvaletlerdir. Aksi halde, bulaş hastalıklar ortaya çıkar. Bu gibi basit önlemlerin bile zamanında düşünülmemesi, alınmaması hayret vericidir. Oysa ki, felaket geldikten sonra tedbir alınmaz, gelmeden alınır. Umarım, ülkeyi yöneten yetkililer bu depremden gereken dersi çıkarırlar. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara ve ülke halkına da başsağlığı dilerim” diye konuştu.

ADD KESTEL ŞUBE BAŞKANI RAMAZAN KESTANE: UMARIZ BU KEZ GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR

Deprem bölgesindeki yardım seferberlerliğine katılan Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Kestel Şube Başkanı Ramazan Kestane ise, yaşanan depremin boyutunu bizzat yerinde gördüklerini belirterek, "Bu durumdan etkilenmemek söz konusu bile olamaz. Fakat, müdahalenin zamanında yapılması gerekirdi. Bazı bölgelere 3-4 günde ulaşılamadı. Yaşanan iklim şartlarını da düşünürsek bir çok vatandaşımız hipotermi geçirerek hayatlarını kaybettiler. Her deprem sonrası ‘Bu depremden ders çıkarmalıyız’ diyenlerin maalesef hiçbir ders almadıklarını üzülerek gördük. Umarız, bu sefer gerekli tedbirler alınır” dedi.