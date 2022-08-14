CHP'li Aydın: Böyle giderse şeftali üreticisi kalmayacak

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur ve Dereçavuş köylerinde şeftali üreticilerinin sorunlarını dinledi. Aydın şeftali üreticilerin yaşadıkları mağduriyeti şefkatli toplayan bir çiftçinin yanına giderek yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Geçen sene bir kilo şeftalinin maliyetinin işçilik, ilaçlama, sulama, gübre dahil 2 lira 80 kuruş olduğunu, bu sene bu maliyetin 5 lira 60 kuruşa kadar çıktığını söyleyen Bursalı şeftali üreticileri, şeftalinin iyisinin kilosunu 3 liraya, meyse suyu içinse en fazla 2 liraya satabildiklerini söyledi.

Geçen sene plastik kasayı 1 buçuk liraya aldıklarını, bu sene ise fiyatının 7 buçuk liraya çıktığına dikkat çeken şeftali üreticileri, “Plastik kasa şeftaliden daha pahalı. İşin içinden çıkamıyoruz. Tüm girdi maliyetleri yüzde 300’lere varan oranlarda arttı. Geçen sene 6-7 liraya sattığımız şeftaliyi bu sene 3 TL’ye satıyoruz. Biz nefes almak istiyoruz. Bizim üretmemiz lazım. Biz üretemezsek ülkeye katkımız olmaz. Devletin bize destek olması lazım” diyerek Erkan Aydın’a dert yandılar.

“ÜLKEYİ YÖNETENLER BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE TARIMI ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR”

Şeftalinin Bursa için sembol olmuş değerlerinden biri olduğunu söyleyen Erkan Aydın, böyle giderse birkaç sene içerisinde maalesef Bursa’da şeftali üreticisi kalmayacağını dile getirdi.

Tarımın her türlü giderinde maliyetlerin 3’e katlandığını ancak satış fiyatlarının bir önceki seneye göre yarısına düştüğüne dikkat çeken Milletvekili Aydın, “Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Artık ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir şekilde tarımı çökertmeye, çiftçiyi, üreticiyi bu işi bırakmaya zorladığını şu anda da şeftalide görüyoruz. Önümüzdeki hafta da incir başlayacak ve incire de talep olmadığını duyuyoruz. Maalesef ekonomideki kötü gidişattan dolayı artık vatandaşımız için meyve bir lüks haline geldi. Bu ürünler maalesef çiftçinin bilinçli bir şekilde edilmesi sonucu elde kalacak. Belki birkaç sene sonra buralarda ne meyve ne sebze görebileceğiz” diye konuştu.