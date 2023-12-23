Son Dakika

CHP Keşan'dan 'yolsuzluk' açıklaması

GÜNDEM 23.12.2023, 16:21
CHP Keşan'dan 'yolsuzluk' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 17-25 Aralık 2013 tarihinde 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonlarının yıldönümünde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, “Bu ülkede neler olduğunu 17-25 Aralık’ta gördük.Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yapıldığı 17-25 Aralık sürecinin 10. yıl dönümü. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yolsuzluk ve rüşvetin peşini bırakmayacağız, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet olayını unutturmayacağız.” dedi.

“DEVLETİ AYAKTA TUTAN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ, HALKIN GÜVENİDİR”

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, şeffaflığın önemine dikkat çekerek açıklamasına şöyle başladı: “Çağdaş demokrasilerde şeffaf ekonomi önem verilen konulardan biridir. Rant ağının bürokrasiyi sarması ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engellerdendir. İdarecilerin kendi menfaatlerini kamu menfaatinin üstünde tutması, toplumda devlete olan güveni sarsacaktır. Bir devleti ayakta tutan en önemli unsurlardan biri, halkın güvenidir. Bu güven duygusu zedelendiği anda yolsuzluk, rantiyecilik, rüşvetçilik giderek devletin tüm kurumlarında çalışanları ve toplumu adeta bir virüs gibi sarmalayarak bürokratik ve toplumsal bir çürümeye sebebiyet verir.Bu bakımdan yasadışı yollardan kazanım sağlama duygusunun ehemmiyetle önüne geçilmeli ve bireyin devlete olan güveni bu şekilde tesis edilmelidir. Geçmişte de pek çok iktidarın zayıflayarak ortadan kalkması, rüşvet ve yolsuzluğun devlet kurumlarında yayılmasıyla başlamıştır.Bu durum siyaset kurumuna olan güveni de temelden sarsmıştır.”

“17 ARALIK VE 25 ARALIK SORUŞTURMALARI NETİCESİNDE 4 BAKAN İSTİFA ETTİ”

17-25 Aralık 2013’te 4 bakanın istifa ettiği büyük bir yolsuzluk ağı soruşturulmaya başlandığını hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmaları olan 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmaları neticesinde 4 bakan istifa etmiş, büyük bir yolsuzluk ağı soruşturulmaya başlanmıştır. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ortaya saçılan bilgiler, kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış, kamu adaleti duygusunu zedelemiştir. Ancak söz konusu soruşturma hükümetin yargı üzerindeki etkinliği neticesinde rafa kaldırılmış ve toplumda oluşan güvensizlik, tepki daha da derinleşmiştir. Söz konusu soruşturmanın rafa kaldırılması yargıya olan güveni de neredeyse ortadan kaldırmış, kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Devletin öncelikleri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek ve toplumun devlete olan güvenini artırmak olmalıdır.”

“SIZAN TAPELERDE NELER GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ HEP BERABER GÖRDÜK”

Sızantapelerde nelerin görüşüldüğünü herkesin gördüğünü söyleyen Çakır,“Bu ülkede neler olduğunu 17-25 Aralık’ta gördük. Üzerinden çok uzun bir zaman geçti. Bütün dosyaların nasıl kapatıldığını, bakanların ve çocuklarının nasıl aklandığını, sızan tapelerde neler görüşüldüğünü, milyar dolarların nasıl birilerinin cebine girdiğini hep beraber gördük.17 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de 4 bakan, çeşitli düzeyde bürokrat ve iş adamlarının şüphelileri olduğu yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık operasyonları başladı. Türkiye’yi yönetenlerin içine düştüğü rüşvet ve yolsuzluklar ile ilgili buz dağının görünen yüzü bile halkımızın içine düştüğü yoksulluğun sebebi olan yolsuzlukların neler olduğunu ortaya çıkarmaya yetti.”ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK YOLSUZLUK VE RÜŞVETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yapıldığı 17-25 Aralık sürecinin 10. yıl dönümü. Odağında 4 bakan, etkili ve yetkili siyasiler ve bu siyasilerin yakınlarının bulunduğu bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonları toplumumuzu derinden sarstı. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına muhatap olan siyasi iktidar, şeffaflık ve hesap verebilirliğin gereğini yerine getirip hukuk önünde, adalet önünde hesap vermek yerine, hukuka, adalete, bunları dile getiren özgür basına karşı bir savaş başlattı. Yerel seçimlere 3 ay gibi az bir süre kalmışken geçmişini aydınlatamayan ve şaibeleri ortadan kaldıramayan bu zihniyete Keşan’ı teslim etmeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yolsuzluk ve rüşvetin peşini bırakmayacağız, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet olayını unutturmayacağız. Şeffaf, hesap verebilir, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, basının özgürce faaliyette bulunduğu, güç sahiplerinin de gerektiğinde yargı önüne çıkarılabildiği bir Türkiye yolunda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Gaziantep FK 17 19
14. Başakşehir 16 18
15. Karagümrük 17 17
16. Alanyaspor 16 17
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 16 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 17 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Aston Villa 18 39
3. Liverpool 17 38
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 18 22
12. Bournemouth 17 20
13. Brentford 17 19
14. Wolves 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 17 15
18. Luton Town 17 12
19. Sheffield United 18 9
20. Burnley 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 18 36
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 17
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5