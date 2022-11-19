CHP Keşan'dan İstanbul çıkarması

CHP Edirne'ye bağlı Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, Keşan Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri Yüksel Alioğlu ve Aladdin Öztürk’le beraber İstanbul’da Büyükdere Fidanlığı yenileme çalışmaları temel atma törenine katıldı.Erdoğan DEMİR/KEŞAN POSTASI(EDİRNE İGFA)

Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan ve beraberindeki meclis üyeleri 1928 yılında Atatürk'ün emriyle kurulan Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı niteliğindeki Büyükdere Fidanlığı yenileme çalışmaları temel atma törenine katıldı.

Davet üzerine törene katılan Pekcan ve beraberindekiler, törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve önceki dönem DİSK Başkanı ve Milletvekili Süleyman Çelebi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcıları ve Büyükşehir Koordinatörleri ile bir araya gelerek, bazı taleplerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İl Yöneticileri ile de bir araya gelen Pekcan ve beraberindekiler, önümüzdeki seçim konusunda görüş alışverişinde bulunPekcan, “Ve gördük ki gelmiş gelmekte olan. Bize düşen son ana kadar yorulmadan ve vazgeçmeden devam etmektir.” dedi.